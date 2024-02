Séance de cinéma « La Petite Taupe » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche, samedi 17 février 2024.

Séance de cinéma « La Petite Taupe » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

« De petites perles de poésie où une animation tout en couleurs chatoyantes se conjugue à l’inventivité des scénarios ».

« un univers plein de charme et de fantaisie qui séduira les plus petits par le caractère jovial les graphismes naïfs »

Attention ! Le film, série de courts métrages animés dans le cadre du Festival « Tournez Bobines » 2024, sera suivi de 2 ateliers animés par la FRMJC de Bourgogne Franche-Comté et Vallée Animations (30 mn) et accompagné d’un goûter. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:30:00

fin : 2024-02-17 17:15:00

Salle des fêtes 5, place Auguste Drouot

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

