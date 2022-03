Séance de cinéma “Ils sont vivants” Athis-Val de Rouvre, 24 mars 2022, Athis-Val de Rouvre.

Séance de cinéma “Ils sont vivants” Salle des fêtes La Carneille Athis-Val de Rouvre

2022-03-24 – 2022-03-24 Salle des fêtes La Carneille

Athis-Val de Rouvre Orne

Film réalisé par Jérémie Elkaïm

Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch, Igor Van Dessel, Antoine Chappey

France | 2022 | 1h52

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays.

fenetresurrouvre@gmail.com +33 2 33 34 84 69

Salle des fêtes La Carneille Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-03-11 par