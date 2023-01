Séance de cinéma : « Ferdinand » La Haye-Pesnel, 22 janvier 2023, La Haye-Pesnel La Haye-Pesnel.

Séance de cinéma : « Ferdinand »

4 rue Guillaume le Conquérant Espace du Bocage La Haye-Pesnel Manche Espace du Bocage 4 rue Guillaume le Conquérant

2023-01-22 – 2023-01-22

Espace du Bocage 4 rue Guillaume le Conquérant

La Haye-Pesnel

Manche

La Haye-Pesnel

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Une belle histoire d’amitié et de tolérance.

SEANCE DE CINEMA ENTREE GRATUITE.

Film d’animation Tout Public.

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Une belle histoire d’amitié et de tolérance.

SEANCE DE CINEMA ENTREE GRATUITE.

Film d’animation Tout Public.

culture@lahayepesnel.fr +33 9 75 78 75 06

Espace du Bocage 4 rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel

dernière mise à jour : 2023-01-17 par