Séance de cinéma en plein air « Le Roi Lion » Lugasson, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lugasson.

Cinéma en plein air à la tombée de la nuit, devant le film « Le Roi Lion ».

Sur les Hautes terres d’Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de la jungle respectent et admirent pour sa sagesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui succèdera, conformément aux lois universelles du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir.

+33 5 56 71 02 60

OTEM

