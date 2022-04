Séance de cinéma en plein air – Le réseau Shelburn – Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Catégories d’évènement: Morbihan

Séance de cinéma en plein air – Le réseau Shelburn

Musée de la Résistance en Bretagne, le samedi 14 mai à 21:00

Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10 000 avions alliés tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les Alliés et la Résistance Française pour récupérer, convoyer et exfiltrer vers l’Angleterre les aviateurs rescapés. En plein territoire occupé, le point d’évacuation s’installe sur les côtes bretonnes dans les Côtes du Nord à Plouha. Ces missions d’exfiltration à haut risque nécessitent de nombreuses complicités et solidarités locales.

Entrée libre. Apportez votre pliant et votre plaid. Petite restauration sur place.

Séance de cinéma en plein air dans le parc du musée. Projection du film « Le Réseau Shelburn » en présence du réalisateur, Nicolas Guillou. Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhelec 56140 SAINT-Marcel Saint-Marcel Morbihan

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

