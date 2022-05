Séance de cinéma en plein air à Sévérac-le-Château

Séance de cinéma en plein air à Sévérac-le-Château, 13 août 2022, . Séance de cinéma en plein air à Sévérac-le-Château

2022-08-13 – 2022-08-13 5 EUR Rendez-vous indéterminé à ce jour : château de Sévérac ou jardin public Place Frédéric Mistral à 21h.

Repli dans la Salle d’animations en cas de mauvais temps. Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron. L’été, quoi de plus doux que de profiter de la douceur du soir? A Sévérac d’Aveyron, des séances de cinéma en plein air vous permettront de profiter de ces instants sous la voûte céleste… Rendez-vous indéterminé à ce jour : château de Sévérac ou jardin public Place Frédéric Mistral à 21h.

Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac dernière mise à jour : 2022-05-20 par

