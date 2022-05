Séance de cinéma en plein air à Lapanouse Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: 12150

Séance de cinéma en plein air à Lapanouse Sévérac d'Aveyron, 23 juillet 2022, Sévérac d'Aveyron.

2022-07-23

Lapanouse 12150 Sévérac d’Aveyron 5 EUR Rendez-vous au terrain de jeu près du boulodrome à 21h15.

Repli dans la Salle des Fêtes en cas de mauvais temps. Organisé par la mairie de Sévérac d’Aveyron. L’été, quoi de plus doux que de profiter de la douceur du soir? A Sévérac d’Aveyron, des séances de cinéma en plein air vous permettront de profiter de ces instants sous la voûte céleste… Rendez-vous au terrain de jeu près du boulodrome à 21h15.

Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac

Lapanouse Sévérac d'Aveyron

