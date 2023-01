Séance de cinéma « De l’autre côté du ciel » Sombernon Sombernon Sombernon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Sombernon

Séance de cinéma « De l'autre côté du ciel » Avenue de la Brenne Espace de la Brenne Sombernon Côte-d'Or

2023-02-10 15:00:00 – 2023-02-10 17:30:00

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne

Sombernon

3.5 EUR Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d'Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. +33 3 80 43 60 42

