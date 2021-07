Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées Séance de cinéma Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Séance de cinéma Barèges, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Barèges. Séance de cinéma 2021-07-26 21:00:00 – 2021-07-26 BAREGES Au cinéma « Le Refuge »

Barèges Hautes-Pyrénées Barèges Mystère à St Tropez

Tarifs : adulte : 6€ – étudiant et moins de 18 ans : 5€ – moins de 12 ans : 4€. +33 5 62 92 66 82 dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Lieu Barèges Adresse BAREGES Au cinéma "Le Refuge" Ville Barèges