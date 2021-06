Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Isère, Saint-Christophe-en-Oisans Séance de cinéma avec le film « Marco étoile filante » au Chalet Alpin de la Bérarde Saint-Christophe-en-Oisans Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’évènement: Isère

Séance de cinéma avec le film « Marco étoile filante » au Chalet Alpin de la Bérarde Saint-Christophe-en-Oisans, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christophe-en-Oisans. Séance de cinéma avec le film « Marco étoile filante » au Chalet Alpin de la Bérarde 2021-06-26 20:15:00 20:15:00 – 2021-06-26 22:00:00 22:00:00

Saint-Christophe-en-Oisans Isère Marco étoile filante (Marco Siffredi) en présence de la productrice Séverine Gauci de SevenDoc à l’occasion des 20 ans de la descente du Norton a l’Everest. Vous pourrez ensuite continuez la soirée avec un temps d’échanges. +33 4 76 79 53 83 Marco étoile filante (Marco Siffredi) en présence de la productrice Séverine Gauci de SevenDoc à l’occasion des 20 ans de la descente du Norton a l’Everest. Vous pourrez ensuite continuez la soirée avec un temps d’échanges. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

