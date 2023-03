Séance de cinéma »Astérix & Obélix et L’Empire du milieu » Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche Fleurey-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr Fleurey-sur-Ouche 4.5 4.5 EUR Astérix et Obélix L’Empire du milieu, Film Français de Guillaume Cannet. Une comédie avec Guillaume Cannet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel… Venez passer un agréable moment de détente et de rire en compagnie de nos gaulois favoris et avec ou grâce à vous le 13 mars à 20h à la salle des fêtes de Fleurey-sur-Ouche, le film dépassera les 3 millions d’entrées, un challenge, un vrai défi de gaulois !!! contact@fleureysurouche.fr Salle des fêtes Rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche

