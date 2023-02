Séance de cinéma « Asterix & Obélix et l’Empire du milieu » Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Gissey-sur-Ouche

Séance de cinéma « Asterix & Obélix et l’Empire du milieu », 4 mars 2023, Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche. Séance de cinéma « Asterix & Obélix et l’Empire du milieu » 5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Côte-dOr

2023-03-04 – 2023-03-04 Gissey-sur-Ouche

Côte-dOr Gissey-sur-Ouche 4.5 EUR « Ce périple oriental comporte tout ce qu’on aime dans l’univers d’Astérix : les jeux de mots, le bateau pirate, des Romains qui voltigent, des clins d’œil anachroniques et une distribution étincelante ». « Des punchlines en série, des clins d’œil savoureux, un casting impérial : petits et grands sont également gâtés par cette potion ludique ». https://valleeanimations.fr/ Gissey-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Gissey-sur-Ouche Autres Lieu Gissey-sur-Ouche Adresse 5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Côte-dOr Ville Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche lieuville Gissey-sur-Ouche Departement Côte-dOr

Séance de cinéma « Asterix & Obélix et l’Empire du milieu » 2023-03-04 was last modified: by Séance de cinéma « Asterix & Obélix et l’Empire du milieu » Gissey-sur-Ouche 4 mars 2023 5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or Côte-d'Or Gissey-sur-Ouche

Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Côte-dOr