Gindou Gindou Gindou, Lot Séance de Cinéma à l’Arsénic Gindou Gindou Catégories d’évènement: Gindou

Lot

Séance de Cinéma à l’Arsénic Gindou, 10 septembre 2021, Gindou. Séance de Cinéma à l’Arsénic 2021-09-10 21:00:00 – 2021-09-10

Gindou Lot Gindou A partir du mois de septembre, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, Gindou Cinéma, en collaboration avec Ciné Lot, vous propose une séance de cinéma à l’Arsénic de Gindou. Cette séance sera soit en lien avec la programmation de la Saison Culturelle, en lien avec des événements nationaux ou régionaux ou sans autre lien que des films que nous souhaitons soutenir et que nous aurions aimé programmer au festival sans y parvenir. Retrouvez-nous à l’Arsénic, pour prolonger le festival toute l’année ! +33 5 65 22 89 99 ©JulienBertrand dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gindou, Lot Autres Lieu Gindou Adresse Ville Gindou lieuville 44.63181#1.25044