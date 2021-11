Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Séance de cinéma “7 jours” – spécial jeune public Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

2021-11-11 17:00:00 – 2021-11-11 Salle des fêtes La Carneille

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Orne Film réalisé par Yuta Murano

Animation | Japon | 2021 | 1h28 La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé. Film réalisé par Yuta Murano

Film réalisé par Yuta Murano

Animation | Japon | 2021 | 1h28 La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu'ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d'échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

