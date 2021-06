L'Isle-en-Dodon Cinéma Haute-Garonne, L'Isle-en-Dodon Séance de Catinou et Jacouti Cinéma L'Isle-en-Dodon Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Séance de Catinou et Jacouti

Cinéma, le vendredi 17 septembre

Cinéma, le vendredi 17 septembre à 20:30 Plein tarif 6€, tarif réduit 5€, – 18 ans 3€

Séance du film réalisé sur la pièce de théâtre « Les cebes de Charlemagne » de Catinou et Jacouti de Charles Mouly, animée par Michel Saint-Raymond, comédien du film qui joue Catinou. Cinéma 30 bvd des Martyrs de Meilhan 31230 L’Isle en Dodon L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T23:00:00

