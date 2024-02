Séance de bébés lecteurs Place de l’Église Pleyber-Christ, vendredi 23 février 2024.

Séance de bébés lecteurs Place de l’Église Pleyber-Christ Finistère

Animation gratuite destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. La séance permet aux plus petits de découvrir la médiathèque et l’univers du livre et de la lecture.

Ouvert à tous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-02-23 11:00:00

Place de l’Église Médiathèque

Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne mediatheque.pleyber@orange.fr

L’événement Séance de bébés lecteurs Pleyber-Christ a été mis à jour le 2024-02-20 par OT BAIE DE MORLAIX