Cauterets Hautes-Pyrénées Cauterets Séance bébés lecteurs sut le thème : « Histoire et boules de neige » Séance(de lecture) à destination des plus petits (0-3 ans), afin de leur proposer une première approche des livres et de la lecture. Un moment tout doux pour partager des histoires et des comptines… Manifestation gratuite organisée dans le cadre de l’opération départementale Premières Pages. Sur inscription à la médiathèque 05 62 92 59 96 +33 5 62 92 59 96 CAUTERETS 2, Esplanade des Oeufs Cauterets

