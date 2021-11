Lille Maison Folie Wazemmes Lille, Nord Séance danse-portage • Maxi’Mômes Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Séance danse-portage • Maxi’Mômes Maison Folie Wazemmes, 8 décembre 2021, Lille. Séance danse-portage • Maxi’Mômes

le mercredi 8 décembre à Maison Folie Wazemmes

Les Ateliers du Pas de Côté vous invitent à un temps de partage et de relaxation. Cet atelier est à la fois un moment de retour à soi et de détente pour le parent, et un moment d’éveil pour l’enfant, en musique et mouvement. ——————- En duo parent-bébé Durée : 1h30 ——————- _Dans le cadre du festival jeune public_ [_Maxi’Mômes_](https://maisonsfolie.lille.fr/maximomes-2021)_, du 8 au 12 décembre à la maison Folie Wazemmes_

Gratuit

Un moment en duo parent-bébé, dans le cadre du festival jeune public Maxi’Mômes Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T11:00:00;2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Wazemmes Lille