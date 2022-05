Séance course et musculation

Séance course et musculation, 3 juillet 2022, . Séance course et musculation

2022-07-03 11:00:00 – 2022-07-03 12:00:00 Venez profitez du cadre balnéaire d’Hermanville-sur-Mer pour une bonne séance de sport ! Tous niveaux, esprit sportif et décontracté. Pensez à prendre une bouteille d’eau pour vous hydrater… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville