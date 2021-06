Reims Musée Le Vergeur Marne, Reims Séance contée et poétique Musée Le Vergeur Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Séance contée et poétique Musée Le Vergeur, 27 juin 2021-27 juin 2021, Reims. Séance contée et poétique

le dimanche 27 juin à Musée Le Vergeur

Contes et poèmes sur les fleurs et jardins au jardin du musée Le Vergeur « Il (ou elle) m’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ». « Conter » c’est « raconter », et une « fleurette », c’est une petite fleur. Mais pourquoi disait-on que les amoureux se « racontaient une petite fleur » ? Venez vous laisser « conter fleurette » autour de contes et poèmes sur les fleurs et jardins. Par Pascal Salzard, conteur, du Collectif Eutectic

Sur réservation, jauge 20 personnes

Contes et poèmes sur les fleurs et jardins Musée Le Vergeur 36 place du Forum – 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T15:30:00;2021-06-27T16:00:00 2021-06-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Musée Le Vergeur Adresse 36 place du Forum - 51100 Reims Ville Reims lieuville Musée Le Vergeur Reims