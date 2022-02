Séance contée avec Sylviane Blomme-Pille Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Séance contée avec Sylviane Blomme-Pille Porte Saint-Michel, 13 mars 2022, Guérande. Séance contée avec Sylviane Blomme-Pille

Porte Saint-Michel, le dimanche 13 mars à 15:00

Conteuse est un métier que Sylviane Blomme-Pille exerce dans le pays guérandais depuis de nombreuses années avec toujours autant de passion. Comme lors des veillées médiévales, installez-vous confortablement et écoutez la conteuse qui vous entraîne dans son univers magique. Un moment hors du temps, qui plaira aux petits comme aux grands ! Atelier ouvert à tous.

Public

Conteuse est un métier que Sylviane Blomme-Pille exerce dans le pays guérandais depuis de nombreuses années avec toujours autant de passion. Comme lors des veillées médiévales, installez-vous conf… Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Porte Saint-Michel Adresse BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Porte Saint-Michel Guérande Departement Loire-Atlantique

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Séance contée avec Sylviane Blomme-Pille Porte Saint-Michel 2022-03-13 was last modified: by Séance contée avec Sylviane Blomme-Pille Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel 13 mars 2022 Guérande Porte Saint-Michel Guérande

Guérande Loire-Atlantique