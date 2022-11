séance collective sophro – La douleur Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

séance collective sophro – La douleur Saint-Laurent-en-Grandvaux, 21 novembre 2022, Saint-Laurent-en-Grandvaux. séance collective sophro – La douleur

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

2022-11-21 14:00:00 – 2022-11-21 15:15:00 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux EUR 10 10 VENEZ DECOUVRIR LA SOPHROLOGIE avec Cathy COUANON

Prochaine séance collective de sophrologie à St-Laurent (salle du Dojo) le lundi 21 novembre à 14h sur le thème de : La douleur

« J’apaise mes douleurs du quotidien »

Tarif : 10€ – Durée 1h15

Sur inscription : 06 72 19 83 88 cathy.couanon@sophrologie-jura.com https://www.sophrologie-jura.com/ Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/

séance collective sophro – La douleur Saint-Laurent-en-Grandvaux 2022-11-21 was last modified: by séance collective sophro – La douleur Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 21 novembre 2022 Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux, Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura