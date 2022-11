séance collective sophro – Je termine l’année en toute sérénité

Prochaine séance collective de sophrologie à St-Laurent (salle du Dojo) le lundi 19 décembre à 14h sur le thème du :

« Je termine l’année en toute sérénité »

Tarif : 10€ – Durée 1h15

Sur inscription : 06 72 19 83 88

