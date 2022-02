Séance cinétoile « Mystère » Sciez Sciez Catégories d’évènement: Haute-Savoie

2022-02-16 14:00:00

Sciez Haute-Savoie Sciez Projection du film « Mystère » de Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Durée: 1h23

Aventure, Famille contact@foyerculturel-sciez.fr +33 4 50 72 70 47 http://www.foyerculturel-sciez.fr/ CAS, Centre d’animations de Sciez 106, route d’Excenevex Sciez

