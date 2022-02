Séance cinétoile: « Mes frères et moi » Sciez Sciez Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sciez

Séance cinétoile: « Mes frères et moi »
Théâtre du Guidou 207 route du Moulin de la Glacière
Sciez
2022-02-11

2022-02-11 – 2022-02-11 Théâtre du Guidou 207 route du Moulin de la Glacière

Sciez Haute-Savoie EUR Projection du film « Mes frères et moi » de Yohan Manca

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Durée: 1h48

Comédie dramatique Théâtre du Guidou 207 route du Moulin de la Glacière Sciez

