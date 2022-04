Séance cinéthèque au Fresnoy “Salon de musique” de Satyajit Ray Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Séance cinéthèque au Fresnoy “Salon de musique” de Satyajit Ray Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 11 avril 2022, Tourcoing. Séance cinéthèque au Fresnoy “Salon de musique” de Satyajit Ray

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, le lundi 11 avril à 19:00

Projection du film “Salon de musique” réalisé par Satyajit Ray en 1958. Séance GRATUITE

GRATUIT

Projection du film Salon de musique de Satyajit Ray (1958) Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T19:00:00 2022-04-11T20:40:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing lieuville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Departement Nord

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Séance cinéthèque au Fresnoy “Salon de musique” de Satyajit Ray Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 2022-04-11 was last modified: by Séance cinéthèque au Fresnoy “Salon de musique” de Satyajit Ray Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 11 avril 2022 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord