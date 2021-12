Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Séance Cinémaniacs : WE WANT SEX EQUALITY Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **WE WANT SEX EQUALITY** Un film de Nigel Cole (2010), diffusé en Blu ray _**Un partenariat étudiants GEA**_ Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde… ► **Mardi 29 mars à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Un film de Nigel Cole (2010), diffusé en Blu ray, en partenariat étudiants GEA
Le Diapason – Université de Rennes 1
Allée Jules Noël 35042 Rennes

2022-03-29T20:15:00 2022-03-29T22:30:00

