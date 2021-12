Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Séance Cinémaniacs : THERE WILL BE BLOOD Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **THERE WILL BE BLOOD** Un film réalisé Paul Thomas Anderson – diffusé en 35mm Lorsque Daniel Plainview entend parler d’une petite ville de Californie où l’on dit qu’un océan de pétrole coulerait littéralement du sol, il décide d’aller tenter sa chance et part avec son fils H.W. à Little Boston. Dans cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où l’unique distraction est l’église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday, Plainview et son fils voient le sort leur sourire. Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant : les tensions s’intensifient, les conflits éclatent et les valeurs humaines comme l’amour, l’espoir, le sens de la communauté, les croyances, l’ambition et même les liens entre père et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison… Et le pétrole. ► **Mardi 11 janvier à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance) [[https://youtu.be/FeSLPELpMeM](https://youtu.be/FeSLPELpMeM)](https://youtu.be/FeSLPELpMeM)

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes

