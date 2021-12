Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Séance Cinémaniacs : SLEEPY HOLLOW Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Séance Cinémaniacs : SLEEPY HOLLOW Le Diapason – Université de Rennes 1, 1 mars 2022, Rennes. Séance Cinémaniacs : SLEEPY HOLLOW

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mardi 1 mars 2022 à 20:15

— **SLEEPY HOLLOW, la légende du cavalier sans tête** Un film de Tim Burton (1999), Blu ray _Interdit aux moins de 12 ans_ En 1799, dans une bourgade de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement retrouvés décapités. Les têtes ont disparu. Terrifiés, les habitants sont persuadés que ces meurtres sont commis par un étrange et furieux cavalier, dont la rumeur prétend qu’il est lui-même sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient alors leur plus fin limier pour éclaircir ce mystère. Ichabod Crane ne croit ni aux légendes, ni aux vengeances post-mortem. Mais, à peine arrive, il succombe au charme étrange et vénéneux de la belle Katrina Van Tassel. ► **Mardi 1er mars à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre

Un film de Tim Burton (1999), diffusé en Blu ray Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T20:15:00 2022-03-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes