— **PRINCES ET PRINCESSES** Un film de Michel Ocelot (1988), diffusé en 35mm _Suite de six contes en theatre d’ombre. Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinema desaffecte et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils inventent et se deguisent puis vivent des histoires dont ils sont les heros: « la Princesse des diamants »; « le Garcon des figues »; « la Sorciere »; « le Manteau de la vieille dame »; « la Reine cruelle »; « Princes et princesse »._ ► **Mardi 22 mars à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Un film de Michel Ocelot (1988), diffusé en 35mm Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes

2022-03-22T20:15:00 2022-03-22T22:00:00

