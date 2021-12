Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Séance Cinémaniacs : L’ORCHESTRE SOUTERRAIN Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **L’ORCHESTRE SOUTERRAIN** Un film de Heddy Honigmann diffusé en 35mm (1997) Dans le metro a Paris, les musiciens de l’exil. Ils sont tous etrangers. Leurs souvenirs, leurs origines, leur langage, leur parcours nous emmenent ailleurs. Dans leur vie, quelque chose a mal tourne, il y a longtemps ou il y a peu, et ce quelque chose est toujours present en eux: c’est un coupe d’Etat militaire, une crise economique, la pauvrete ou la famine. A travers leur exil, le film raconte en filigrane l’histoire mondiale de ces vingt dernieres annees. Une histoire de resistance, de solitude et d’espoir. Prix de la Scam au Cinema du reel. ► **Mardi 25 janvier à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Un film de Heddy Honigmann diffusé en 35mm (1997) Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes

2022-01-25T20:15:00 2022-01-25T22:00:00

