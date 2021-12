Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Séance Cinémaniacs : ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le mardi 5 avril 2022 à 20:15

— **ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND** Un film de Michel Gondry (2003) diffusé en Blu ray _Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d’amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joel contacte l’inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu’il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine. Deux techniciens, Stan et Patrick, s’installent à son domicile et se mettent à l’oeuvre, en présence de la secrétaire, Mary. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joel, des plus récents aux plus anciens, et s’envolent un à un, à jamais._ _Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu’il aimait depuis toujours en Clementine – l’inaltérable magie d’un amour dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre Lacuna…_ ► **Mardi 5 avril à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Un film de Michel Gondry (2003) diffusé en Blu ray
Le Diapason – Université de Rennes 1
Allée Jules Noël 35042 Rennes

2022-04-05T20:15:00 2022-04-05T22:00:00

