— **ÉLECTION 1** Un film de Johnnie TO diffusé en 35mm Les grandes figures de la Wo Shing Society, la plus ancienne triade de Hong Kong, s’apprêtent à élire un nouveau leader. Des rivalités naissent entre deux candidats. L’un est très lié aux traditions de la Triade, l’autre veut les bouleverser, quitte à utiliser la violence et la fraude. ► **Mardi 18 janvier à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Un film de Johnnie TO diffusé en 35mm
Le Diapason – Université de Rennes 1
Rennes

