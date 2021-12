Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Séance Cinémaniacs : ALICE Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **ALICE** Un film de de Jan Svankmajer (1988) _**Un partenariat avec le festival Travelling**_ Alice est dans sa chambre lors qu’un lapin empaillé revient à la vie et s’enfuit. La jeune fille décide de le suivre à travers le tiroir d’un bureau débouchant sur une caverne… ► **Mardi 8 février à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Un film de de Jan Svankmajer (1988)

2022-02-08T20:15:00 2022-02-08T22:00:00

