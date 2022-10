Séance cinéma « Une belle course » Chevalerie Saint-Amour Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Place de la Chevalerie Salle de La Chevalerie Saint-Amour Jura

2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29 23:00:00

Jura Saint-Amour EUR 4.2 5 UNE BELLE COURSE

De Christian Carion

Avec Line Renaud, Dany Boon

Comédie dramatique –

français – 1h41

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux

qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. https://www.ecranmobilebfc.org/ Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour

