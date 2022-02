Séance cinéma « Un Héros » VOST Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Séance cinéma « Un Héros » VOST Cinéma Favols, 18 février 2022, Carbon-Blanc. Séance cinéma « Un Héros » VOST

Cinéma Favols, le vendredi 18 février à 19:00

Séance cinéma « Un Héros » VOST vendredi 18 février à 19h. _Thriller d’Asghar Farhadi avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh_ _Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…_ Séance cinéma « Un Héros » VOST Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc Departement Gironde

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Séance cinéma « Un Héros » VOST Cinéma Favols 2022-02-18 was last modified: by Séance cinéma « Un Héros » VOST Cinéma Favols Cinéma Favols 18 février 2022 Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde