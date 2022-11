SÉANCE CINÉMA TOUT PUBLIC Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

SÉANCE CINÉMA TOUT PUBLIC Le Val-d’Ajol, 25 novembre 2022, Le Val-d'Ajol. SÉANCE CINÉMA TOUT PUBLIC

9-10 rue Devau Chez Narcisse Le Val-d’Ajol Vosges Chez Narcisse 9-10 rue Devau

2022-11-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-25 22:00:00 22:00:00

Chez Narcisse 9-10 rue Devau

Le Val-d’Ajol

Vosges Le Val-d’Ajol Notre P’tit Ciné Festi’Val en partenariat avec le Cravlor Cinéma Itinérant Lorrain vous proposent une soirée PROJECTION-DEBAT sur le film ANIMAL vendredi 25 novembre Chez Narcisse à 20h30.

Débat sur la grande crise écologique qu’est l’extinction de masse des espèces avec Jacques COME et Vincent ETIENNE. +33 3 29 29 08 26 http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ mjc

Chez Narcisse 9-10 rue Devau Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Le Val-d'Ajol Vosges Chez Narcisse 9-10 rue Devau Ville Le Val-d'Ajol lieuville Chez Narcisse 9-10 rue Devau Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

SÉANCE CINÉMA TOUT PUBLIC Le Val-d’Ajol 2022-11-25 was last modified: by SÉANCE CINÉMA TOUT PUBLIC Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 25 novembre 2022 9-10 rue Devau Chez Narcisse Le Val-d'Ajol Vosges Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges