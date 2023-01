Séance cinéma pour « C’est moi le plus beau » Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’Évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône Frahier-et-Chatebier Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.

La médiathèque de Frahier propose une séance cinéma « C’est moi le plus beau », suivi d’une animation, mercredi 8 mars à 14h30. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Info et réservation bibli.frahier@ccrc70.fr ou 03 84 54 37 29 bibli.frahier@ccrc70.fr +33 3 84 54 37 29 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/ Médiathèque 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier

