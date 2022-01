Séance cinéma mensuel du ciné-club en baie Carolles, 18 février 2022, Carolles.

Séance cinéma mensuel du ciné-club en baie Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles

2022-02-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-18 23:30:00 23:30:00 Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc

Carolles Manche Carolles

Ciné-club en baie présente : BÉLIERS Un film Islandas de Grímur Hákonarson Avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving…

Durée : 1h 32min

Vendredi 18 Février 20h30 Espace François Simon

(45 Rue Division Leclerc, Carolles)

Synopsis

Dans la campagne austère d’Islande, un village reculé vit de manière séculaire de l’élevage des moutons. Les paysans, qui constituent une communauté solidaire, aiment leurs moutons comme des enfants et organisent chaque année un concours de la plus belle bête. Gummi et Kiddi, deux frères célibataires âgés et hirsutes, qui vivent dans deux maisons voisines en s’ignorant et en se haïssant, ne se sont plus parlé depuis quarante ans. Malgré cette mésentente, ils gèrent chacun de leur côté, sans se parler, la ferme de leur père disparu, constituée de plusieurs centaines de moutons. Dans ce paysage où la vie et la tradition semblent immuables, une très mauvaise nouvelle tombe comme un couperet : certaines bêtes de la vallée, contaminées par l’importation d’ovins d’Angleterre, sont atteintes de la tremblante du mouton et les services sanitaires seront intransigeants et intraitables. Alors que la torpeur s’installe dans le village et que l’avenir s’assombrit pour tous, les deux frères ennemis seront-ils capables de vaincre leur haine pour surmonter cette épreuve ?

Dans des paysages islandais hivernaux aussi beaux que désolés, le réalisateur Grímur Hákonarson met en scène avec beaucoup de délicatesse et d’empathie pour ses personnages une histoire inspirée en partie par ses souvenirs de jeunesse. Une tragédie intimiste filmée comme un documentaire où l’on voit se déchirer ces deux hommes que pourtant tout relie : le sang, mais aussi l’amour des moutons, la solitude, l’isolement et le risque de tout perdre. Béliers est un drame mais c’est aussi un film rempli d’humanité, de tendresse ; des sentiments qui vont se matérialiser à travers quelques scènes fortes, des situations tragi-comiques incroyables (qui évoquent assez le cinéma de Kaurismaki) où les deux frères, vous vous en doutez, vont devoir s’entraider pour faire face au malheur

