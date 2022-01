Séance cinéma mensuel du ciné-club en baie Carolles, 21 janvier 2022, Carolles.

Séance cinéma mensuel du ciné-club en baie Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles

2022-01-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-21 23:30:00 23:30:00 Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc

Carolles Manche Carolles

Ciné -club en baie présente

La Vie Invisible d’Eurídice Gusmão

Film Brésilien de Karim Aïnouz

Vendredi 21 Janvier 20h30

Espace François Simon(45 Rue Division Leclerc Carolles)

Synopsis :

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

Sur un fil tendu quelque part entre Almodovar et Wong Kar-wai, ces demoiselles de Rio déploient le récit d’une vie de résilience et de larmes sur fond d’émancipation. Un mélo brésilien stylisé et feutré que le Festival de Cannes a récompensé du prix Un certain regard.

Ciné -club en baie présente

La Vie Invisible d’Eurídice Gusmão

Film Brésilien de Karim Aïnouz

Vendredi 21 Janvier 20h30

Espace François Simon(45 Rue Division Leclerc Carolles)

Synopsis :

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans,…

enbaiecineclub@gmail.com +33 6 35 27 38 95 http://cineclubenbaie.wordpress.com/

Ciné -club en baie présente

La Vie Invisible d’Eurídice Gusmão

Film Brésilien de Karim Aïnouz

Vendredi 21 Janvier 20h30

Espace François Simon(45 Rue Division Leclerc Carolles)

Synopsis :

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

Sur un fil tendu quelque part entre Almodovar et Wong Kar-wai, ces demoiselles de Rio déploient le récit d’une vie de résilience et de larmes sur fond d’émancipation. Un mélo brésilien stylisé et feutré que le Festival de Cannes a récompensé du prix Un certain regard.

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles

dernière mise à jour : 2022-01-17 par