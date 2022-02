Séance cinéma « Maigret » Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Séance cinéma « Maigret » Cinéma Favols, 9 mars 2022, Carbon-Blanc. Séance cinéma « Maigret »

Cinéma Favols, le mercredi 9 mars à 19:00

MAIGRET France / 1h28 / 9 mars 19h Policier de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition Séance cinéma « Maigret » Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc Departement Gironde

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Séance cinéma « Maigret » Cinéma Favols 2022-03-09 was last modified: by Séance cinéma « Maigret » Cinéma Favols Cinéma Favols 9 mars 2022 Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde