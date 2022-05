Séance cinéma “Le temps des secrets” Chevalerie Saint-Amour Mardi 3 mai à 20h30 Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

2022-05-03 – 2022-05-03

Saint-Amour Jura Saint-Amour EUR 4.2 5 LE TEMPS DES SECRETS

De Christophe Barratier

Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec , Mélanie Doutey

Famille – français – 1h48

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au «lycée». Trois mois… une éternité quand on a cet âge. https://www.ecranmobilebfc.org/ LE TEMPS DES SECRETS

