Séance cinéma « Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » Chevalerie Saint-Amour Mercredi 2 novembre à 17h30 Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Séance cinéma « Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » Chevalerie Saint-Amour Mercredi 2 novembre à 17h30 Saint-Amour, 2 novembre 2022, Saint-Amour. Séance cinéma « Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » Chevalerie Saint-Amour Mercredi 2 novembre à 17h30

Place de la Chevalerie Salle de La Chevalerie Saint-Amour Jura Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie

2022-11-02 17:30:00 – 2022-11-02 19:30:00

Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour

Jura EUR 4.2 5 LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

De Amandine Fredon

Animation – français,

luxembourgeois – 1h22

À PARTIR DE 6 ANS

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. https://www.ecranmobilebfc.org/ Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Autres Lieu Saint-Amour Adresse Saint-Amour Jura Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie Ville Saint-Amour lieuville Salle de La Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Departement Jura

Saint-Amour Saint-Amour Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amour/

Séance cinéma « Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » Chevalerie Saint-Amour Mercredi 2 novembre à 17h30 Saint-Amour 2022-11-02 was last modified: by Séance cinéma « Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » Chevalerie Saint-Amour Mercredi 2 novembre à 17h30 Saint-Amour Saint-Amour 2 novembre 2022 Jura Place de la Chevalerie Salle de La Chevalerie Saint-Amour Jura Saint-Amour

Saint-Amour Jura