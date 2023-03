SÉANCE CINÉMA – LA GUERRE DES LULUS Espace Cassin Bitche Bitche Catégories d’Évènement: Bitche

Moselle Bitche La ville de Bitche et la Cinéligue Cravlor vous proposent la projection du film « La guerre des lulus », adaptation de la série BD et Régis Hautière et Hardoc. Réalisé par Yann Samuell avec Tom Castaing. Les billets pourront être achetés directement sur place le jour de la diffusion avant la séance, à l’espace Cassin. Paiement par espèces, chèques, CB. +33 3 87 96 00 13 https://www.cravlor.fr/ Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl Bitche

