Séance cinéma « king »

Cinéma Favols, le dimanche 13 mars à 16:30

KING France / 1h39 / Dimanche 13 mars à 16h30 Aventure de David Moreau avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfuge dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T18:30:00

