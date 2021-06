Saint-Maur-des-Fossés Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne Séance cinéma : Interview avec Dieu Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’évènement: Saint-Maur-des-Fossés

L’Association Familiale Catholique de Saint Maur des Fossés vous invite à la projection du film réalisé par Perry Lang « Interwiew avec Dieu » **Le mardi 15 juin 2021 à 20h** Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire 11 avenue Joffre 94100 Saint-Maur-des-Fossés Entrée libre Débat avec Edouard Huber, journaliste à Famille chrétienne. Synopsis _Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?_

