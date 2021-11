Séance cinéma : hommage à Gérard Philippe Saint-Jean-de-Thouars, 17 février 2022, Saint-Jean-de-Thouars.

Séance cinéma : hommage à Gérard Philippe À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars

2022-02-17 14:15:00 – 2022-02-17 À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

EUR « Les amants de Montparnasse » de Jacques Becker. Dans le Montparnasse des années vingt, le jeune Modigliani, miné par l’alcool, la drogue et la misère, traîne sa vie et son génie dans les rues et les bistrots . Après avoir tenté d’étrangler sa maîtresse, lors d’une crise, il erre, inconscient, dans le quartier, et rencontre des amis. Ce soir là, une grande passion va naître avec Jeanne Hebuterne, qui, en dépit de l’opposition de sa famille, décide de partager la vie de l’artiste. Le couple brave les difficultés du quotidien, mais Modigliani ne rencontre que des échecs et Jeanne décide de quitter Paris avec sa famille. Fou de désespoir, Modigliani est terrassé par une crise violente et replonge dans la débauche. Ses amis l’envoient à Nice où il travaille sans cesse il travaille sans cesse pour oublier.

Projection du film « Les amants de Montparnasse » de Jacques Becker.

Université Inter Âge du Pays Thouarsais

