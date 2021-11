Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Séance Cinéma : « Encanto la fantastique famille madrigal » et « les tuches 4 » Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Séance Cinéma : « Encanto la fantastique famille madrigal » et « les tuches 4 » La Sittelle 17 rue du coin d'amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

2021-12-11 17:00:00

Projection cinéma à La Sittelle samedi 11 décembre 2021

A 17h – Encanto la fantastique famille madrigal

A 20h30 – les Tuches 4

