Séance Cinéma : Divorce à l’Italienne Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Séance Cinéma : Divorce à l’Italienne Saint-Quay-Portrieux, 3 janvier 2023, Saint-Quay-Portrieux . Séance Cinéma : Divorce à l’Italienne Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

2023-01-03 – 2023-01-03 Saint-Quay-Portrieux

Côtes-d’Armor A l’occasion de la 1ère édition de la Semaine du Cinéma Italien, découvrez le film de Pietro Germi : « Divorce à l’Italienne » (1h45 min, 1961). Comment détourner la loi qui interdit le divorce quand on est amoureux d’une autre femme ? +33 6 82 07 42 84 Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-12-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Saint-Quay-Portrieux Departement Côtes-d'Armor

Séance Cinéma : Divorce à l’Italienne Saint-Quay-Portrieux 2023-01-03 was last modified: by Séance Cinéma : Divorce à l’Italienne Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 3 janvier 2023 Côtes-d’Armor Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor