Champagné Sarthe Champagné Film « PRESQUE » – sortie en salles le 19 janvier 2021

Le film retrace le périple de deux amis, l’un valide, l’autre Infirme Moteur Cérébral, en quête de liberté. Cette comédie dramatique, interprétée par Bernard Campan et Alexandre Jollien, aborde le handicap et prône le mieux vivre-ensemble. Billets en vente sur place, le jour de la séance

TARIF UNIQUE : 4,50€ Salle polyvalente Place de l’église Champagné

